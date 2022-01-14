На дорогах Татарстана в 2021 году снизились основные показатели аварийности

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Казани прошло заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, в ходе которого было рассказано о ситуации на дорогах Татарстана в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

Временно исполняющий обязанности начальника Управления ГИБДД МВД по РТ Александр Разумнов рассказал, что в прошлом году удалось снизить основные показатели аварийности на дорогах республики. Так, было зарегистрировано 3 684 ДТП, в них погибли 312 человек и 4 542 человека получили ранения. Количество аварий сократилось на 333, число погибших уменьшилось на 19, раненых — на 356 человек.

Кроме того, на территории 30 муниципальных образований Татарстана достигнуты цели нацпроекта «Безопасные качественные дороги». 20 из них показывают положительный результат второй год подряд.

Руководитель Аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров, проводивший это заседание, отметил, что обеспечение безопасности дорожного движения является одним из приоритетных направлений в Татарстане. В связи с чем реализуется ряд комплексных мер по улучшению ситуации на дорогах.

Фото: tatarstan.ru

Накануне сообщалось, что за прошедшие сутки в Казани произошло 228 ДТП.

Дарья Акимова