В Татарстане на трассе М-7 произошло ДТП с автобусом — прокуратура проводит проверку

Фото: прокуратура РТ

Сегодня утром на трассе М-7 произошло ДТП — автобус столкнулся со снегоуборочной машиной. Прокуратура Татарстана организовала проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения по этому факту, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Сообщение о ДТП поступило 14 января около 8.00. По предварительным данным, автобус Higer, двигавшийся из Набережных Челнов в Казань, столкнулся со снегоуборочной машиной на 966-м км дороги.

В результате несколько пассажиров автобуса и водитель снегоуборщика получили травмы. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Фото: прокуратура РТ

Вчера на 5-м км автодороги Кузайкино — Нурлат около деревни Кузайкино Альметьевского района столкнулись «Лада Гранта» и микроавтобус «Форд Транзит». В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля погибли, еще четверо пассажиров автобуса получили травмы.

В столице Татарстана за минувшие сутки произошло 237 ДТП.

Маргарита Головатенко