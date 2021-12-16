В Казани задержали подозреваемого в сбыте фальшивых денег

В Казани задержали мужчину, который подозревается в сбыте фальшивых денег. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.186 УК РФ. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Так, на кассе автозаправочной станции мужчина отдал оператору АЗС поддельную денежную купюру номиналом 5000 рублей. Оператор сообщил, что она является фальшивой, и в ответ на это подозреваемый передал еще одну поддельную купюру. В результате мужчину задержали полицейские.

Фото: realnoevremya.ru

Как стало известно, подозреваемый приехал в Казань из соседнего региона для приобретения закладки с фальшивыми деньгами. Поддельные денежные купюры мужчина пытался сбыть в нескольких магазинах города.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

В прошлом месяце в Татарстане полиция изъяла у жителя Удмурии партию фальшивых купюр, которую он хотел сбыть в своем регионе. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Диана Жиленкова