В Татарстане более 235 тысяч человек подлежат повторной вакцинации, но не сделали ее

Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщил, что на данный момент повторную вакцинацию от коронавируса в Татарстане прошли 147 240 человек.

Подлежат повторной вакцинации, но не прошли ее 235 457 человек, отметил Жаворонков. Это те люди, которые прошли первичную иммунопрофилактику до 1 июля 2021 года, то есть истекло более полугода.

Несмотря на то, что сертификат о вакцинации действует один год, не нужно ждать столько времени, чтобы ревакцинироваться, заявлял главный внештатный эпидемиолог и специалист по вакцинопрофилактике Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов.



— Ревакцинация должна пройти через 6 месяцев после вакцинации. Об этом нужно задуматься. Коронавирус не смотрит на срок сертификата! — сказал он.