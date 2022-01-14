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В Татарстане более 235 тысяч человек подлежат повторной вакцинации, но не сделали ее

09:53, 14.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане более 235 тысяч человек подлежат повторной вакцинации, но не сделали ее
Фото: realnoevremya.ru

Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщил, что на данный момент повторную вакцинацию от коронавируса в Татарстане прошли 147 240 человек.

Подлежат повторной вакцинации, но не прошли ее 235 457 человек, отметил Жаворонков. Это те люди, которые прошли первичную иммунопрофилактику до 1 июля 2021 года, то есть истекло более полугода.

Несмотря на то, что сертификат о вакцинации действует один год, не нужно ждать столько времени, чтобы ревакцинироваться, заявлял главный внештатный эпидемиолог и специалист по вакцинопрофилактике Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов.

— Ревакцинация должна пройти через 6 месяцев после вакцинации. Об этом нужно задуматься. Коронавирус не смотрит на срок сертификата! — сказал он.

ОбществоМедицина Татарстан

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