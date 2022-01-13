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В России выявили 21 155 случаев заражения коронавирусом за сутки

11:57, 13.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России выявили 21 155 случаев заражения коронавирусом за сутки
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявили 21 155 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 10 723 305 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 13 января, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 25 984 человека, всего выздоровевших — 9 784 348 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 740 россиян, всего от инфекции скончались 319 172 человека.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в России подтвердились 17 946 новых случаев коронавируса.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

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