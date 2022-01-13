В России выявили 21 155 случаев заражения коронавирусом за сутки

За последние сутки в России выявили 21 155 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 10 723 305 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 13 января, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 25 984 человека, всего выздоровевших — 9 784 348 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 740 россиян, всего от инфекции скончались 319 172 человека.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в России подтвердились 17 946 новых случаев коронавируса.

Маргарита Головатенко