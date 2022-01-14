В Татарстане сохранят все ковидные ограничения

Фото: Максим Платонов

Заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина заявила, что все антикоронавирусные ограничения в Татарстане сохранят.

— Для того чтобы не усугубить эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу и гриппу, — подчеркнула она.

На данный момент наблюдается прирост случаев коронавируса, чего в РПН ждали. Также наблюдается рекордное с допандемийного периода число случаев гриппа.