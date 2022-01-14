Новости общества

11:06 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане сохранят все ковидные ограничения

09:41, 14.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане сохранят все ковидные ограничения
Фото: Максим Платонов

Заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина заявила, что все антикоронавирусные ограничения в Татарстане сохранят.

— Для того чтобы не усугубить эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу и гриппу, — подчеркнула она.

На данный момент наблюдается прирост случаев коронавируса, чего в РПН ждали. Также наблюдается рекордное с допандемийного периода число случаев гриппа.

ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также