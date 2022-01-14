В Татарстане за сутки выявили 114 новых случаев коронавируса

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за минувшие сутки выявили 114 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в республике зарегистрирован 44 072 случая COVID-19, сообщила заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

7 718 человек остаются под наблюдением. Прирост случаев коронавируса составил 8%.



— Это было ожидаемо, — отметила Авдонина.

Сейчас зарегистрировано 544 случая гриппа — это рекорд по сравнению с допандемийным периодом.