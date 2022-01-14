Роспотребнадзор: все российские тест-системы могут выявлять COVID-19 вне зависимости от штамма

Фото: Максим Платонов (архив)

Все российские тест-системы способны определять наличие COVID-19 вне зависимости от того, какой штамм подхватил зараженный. Об этом рассказала руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.



По ее словам, тест-системы ориентированы на ту часть генома вируса, которая не подвергается частым изменениям и остается практически постоянной. Черкашина добавила, что отличать «омикрон» от «дельты» необходимо для мониторинга развития эпидемиологического процесса.

Фото: Максим Платонов (архив)

Также контроль необходим для того, чтобы оценивать вероятность усложнения ситуации и прогнозировать нагрузки на больницы, передает «РИА Новости».

Вчера глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что лучше всего следует прививаться от коронавируса в период снижения количества заражений. Таким образом, своевременно сформируется иммунитет.

Диана Жиленкова