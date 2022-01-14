Минздрав Татарстана представил фильм о пандемии COVID-19

Собственный корреспондент ВГТРК, сценарист, режиссер Станислав Назаров снял документальный фильм о COVID-19 «Надежды красных зон». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

«Это истории, которые произошли среди нас и могли случиться с каждым, это рассказ о людях, которые по разным причинам оказались в красной зоне ковидных госпиталей», — говорится в сообщении.

В фильме переболевшие пациенты, их близкие, люди, потерявшие родных, а также врачи рассказывают о своих переживаниях и чувствах. Он доступен по ссылке.

В октябре в КФУ проходили съемки документального фильма «Картотека. Библиотеки».



Татьяна Леухина