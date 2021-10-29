В КФУ снимают документальный фильм о сокровищах научной библиотеки вуза

В КФУ проходят съемки короткометражного документального фильма «Картотека. Библиотеки». Об этом сообщается на сайте вуза.

Режиссер и продюсер фильма — генеральный директор ООО «Первое документальное кинотоварищество» Александр Замыслов. Он снимет короткометражные фильмы о Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского КФУ, о Российской национальной библиотеке (Петербург), Российской государственной библиотеке (Москва) и о Государственной публичной исторической библиотеке (Москва).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Фильм будет рассказывать о том, как создавалась библиотека и какую роль в ее создании и комплектовании сыграл Николай Лобачевский. Работники библиотеки расскажут о ее первоначальной коллекции: коллекции князя Потемкина и о самых уникальных собраниях.

В июне в КФУ проходили съемки документального фильма «Бутлеров. Химия жизни» для телеканала «Россия-Культура». Кинолента посвящена знаменитому русскому химику, основоположнику теории химического строения органических веществ, ректору Императорского Казанского университета Александру Бутлерову.