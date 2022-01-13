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В Нижнекамске 200 беременных женщин привились от COVID-19 — видео

22:59, 13.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Нижнекамске 200 беременных женщин привились от COVID-19 — видео
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Нижнекамске от COVID-19 привились уже 200 беременных женщин из полутора тысяч. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Вакцинируют беременных после 22-й недели, когда препарат не влияет на плод, так как к этому сроку все органы уже сформированы.

Замначальника Управления здравоохранения Нижнекамского района Рита Медведева напомнила, что у беременных СOVID-19 протекает тяжелее. А препараты, которые назначают при лечении обычного больного человека, нельзя назначить беременной.

На этой неделе Минздрав Татарстана сообщил, что жительница Нижнекамска Валентина Сарапкина родила здорового мальчика после вакцинации во время беременности. Она привилась «Спутником V» на 30-й неделе.

Общество Татарстан

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