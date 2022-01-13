МИД объявил о завершении вывоза россиян из Казахстана

Вывоз российских граждан самолетами Минобороны из Казахстана завершается в связи со стабилизацией ситуации в республике. Об этом говорится в Telegram-канале ДСКЦ МИД РФ.

Вчера генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась объявил о завершении миротворческой операции в Казахстане. Вывод войск будет длиться в течение 10 дней.



Около 30 татарстанцев эвакуировались из Казахстана на фоне недавних событий в стране. Казанец Александр Рунов рассказал о вывозе из страны самолетом Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Татьяна Леухина