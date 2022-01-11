Застрявший в Казахстане казанец рассказал об эвакуации самолетом ВКС

Застрявший в Казахстане во время массовых беспорядков турист из Казани Александр Рунов рассказал о спасении самолетом Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом сообщают «Известия».

Рунов прилетел в Алма-Ату утром 5 января. По прибытии он уже знал о чрезвычайном положении, но поначалу не заметил ничего критического. Мужчина принял беспорядки за мирные протесты и митинги и уже после появления на улицах людей с дубинками и арматурой насторожился и решил вернуться в Россию. Сначала он поехал в аэропорт, но полеты уже были прекращены. Здесь же граждане Казахстана русского происхождения предложили помощь таким же, как он, туристам и помогли добраться до гостиницы. По словам Рунова, они очень тепло отнеслись ко всем.

Казанцу пришлось провести несколько дней в отеле. Как он рассказал, на улицах было разбито все, что можно было порушить. Это и остановки, банки, платежные терминалы, витрины, салоны сотовой связи. 10 января казанцу удалось вылететь на первом самолете военно-транспортной авиации ВКС РФ в Москву, а оттуда уже вернуться в столицу Татарстана.

Фото: vk.com/tatarstankz

Ранее сообщалось, что около 30 татарстанцев эвакуировались из Казахстана на фоне недавних событий в стране.

Дарья Акимова