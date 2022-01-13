«КАМАЗ-мастер» занял первые три места на 11-м этапе ралли-рейда «Дакар»

Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды «КАМАЗ-мастер» победил на 11-м этапе ралли-рейда «Дакар» в зачете грузовиков. Он преодолел дистанцию за 3 часа 54 минуты и 45 секунд.

Вторым стал экипаж «КАМАЗ-мастера» под управлением Андрея Каргинова. Он отстал от Николаева всего на 15 секунд.

Третьим финишировал пилот «КАМАЗ-мастера» Дмитрий Сотников (+2:00).

Накануне «КАМАЗ-мастер» занял первые три места на десятом этапе «Дакара». Первым стал экипаж Сотникова, который преодолел участок в 375 км за 3 часа 14 минут 15 секунд.



Татьяна Демина