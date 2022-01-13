В ФСС по Татарстану не подтвердили увольнение Павла Лоханова с поста управляющего

Информация об увольнении управляющего региональным отделением Фонда соцстрахования по Татарстану Павла Лоханова непроверенная, сообщила «Реальному времени» консультант-руководитель группы по связям с общественностью ФСС РФ по РТ Марина Власова.



Сегодня в ряде СМИ появилась информация о том, что Павел Лоханов был уволен с должности, а временно исполняющим обязанности назначен замруководителя Фердинат Закиров.



Напомним, Лоханова задержали 21 сентября по подозрению в получении взятки в размере 2,4 млн рублей. 18 ноября Приволжский райсуд Казани продлил срок его ареста до 21 января 2022 года. 30 ноября Верховный суд Татарстана оставил Лоханова под стражей, таким образом отклонив жалобы защиты.

Маргарита Головатенко