Татарстан в выходные ждет непогода: сильный снег, ветер и метель

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в ближайшие выходные ухудшится погода, что связано с выходом на Европейскую территорию России активного циклона. В Гидрометцентре РТ прогнозируют снег, метели и сильный ветер.

Погода резко ухудшится уже завтра. В пятницу, 14 января, днем и вечером в Татарстане ожидается метель, сильный снег, на дорогах снежные заносы. Ветер усилится до 15—20 м/с. Ночью похолодает до -8... -13 градусов. Дневные температуры составят от -6 до -11°С.

В субботу, 15 января, по-прежнему сохранится непогода. Местами пройдет сильный снег. Синоптики прогнозируют метель и сильный ветер ночью, его порывы будут достигать до 18 м/с. Ночью температуры опустятся до -11... -16 градусов, днем ожидается 8... 13 градусов мороза.

В воскресенье, 16 января, погода в Татарстане слегка улучшится, однако снег продолжит идти. Ожидается метель и западный, северо-западный умеренный ветер. Ночью похолодает до -11... -16 градусов. Днем ожидается -8... -13°С.

Фото: realnoevremya.ru

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в понедельник, 17 января, в Татарстане вновь возможен небольшой снег. Ночью ожидается -12... -17 градусов, днем от -7 до -12°С.

Во вторник, 18 января, погода в Татарстане снова ухудшится. Синоптики прогнозируют снег, метель и сильный ветер. Ночью температуры опустятся до -9... -14 градусов. Днем ожидается -5... -10 градусов.

О снеге в выходные предупреждал и профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Юрий Переведенцев.



Татьяна Демина