В пятницу в Татарстане ожидается сильный снег и метель

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в пятницу, 14 января, ожидается ухудшение погоды — метель и сильный ветер. Об этом жителей республики предупредили в Гидрометцентре РТ.

Днем и вечером 14 января в Татарстане пройдет сильный снег. На дорогах образуются снежные заносы, предупредили синоптики.



По прогнозу, при метели видимость ухудшится до 1000 метров и менее. Порывы южного ветра будут достигать 15-20 м/с.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, ухудшение погоды синоптики спрогнозировали и на сегодняшний день. По данным Гидрометцентра РТ, в республике ветер будет достигать порывов до 15 м/с, а при метели видимость ухудшится до 2 км.

Татьяна Демина