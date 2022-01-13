В Челнах за неправильную парковку в 2021 году эвакуировали более 3,8 тысячи машин

Фото: Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах за 2021 год за неправильную парковку на спецстоянку эвакуировали 3 898 автомобилей, сообщают «Челнинские известия».



В наступившем году по этой же причине эвакуировали уже 59 машин. ГИБДД напоминает, что нарушителям придется заплатить не только административный штраф, но и услуги эвакуатора. Помимо этого, платить нужно за каждый час пребывания автомобиля на спецстоянке.

ГИБДД просит не оставлять автомобили на основных проспектах города, поскольку это мешает чистке улиц от снега, в связи с чем снижается пропускная способность дорог.

Фото: Максим Платонов (архив)

С начала года в Казани оштрафовали 3,7 тысячи водителей за парковку на местах для инвалидов.

Маргарита Головатенко