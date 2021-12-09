С начала года в Казани оштрафовали 3,7 тысячи водителей за парковку на местах для инвалидов

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казани за 11 месяцев текущего года привлекли к административной ответственности 3 781 водителя за нарушение правил парковки машин. Речь идет о нарушителях, ставящих авто на парковочных местах для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом рассказали в мэрии города.

Специальные парковочные места для инвалидов занимают 10% от общего числа мест на парковке. Если она небольшая, то должно быть как минимум одно подобное место. Если автовладелец не является инвалидом и оставляет машину на месте, предназначенном для него, то сумма административного штрафа может достичь пяти тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня в мэрии также рассказали, что в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах города находятся 15 автомобилей, брошенных в неположенном месте. Хозяев авто призвали переставить машины, в противном случае их эвакуируют.

Диана Жиленкова