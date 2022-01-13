Генсек ОДКБ заявил о стабилизации обстановки в Казахстане

Генсек ОДКБ Станислав Зась на церемонии завершения миротворческой операции в Казахстане заявил, что обстановка в стране стабилизировалась. Об этом говорится на сайте ОДКБ.

По словам генсека, коллективные и скоординированные действия миротворцев, вооруженных сил и МВД Республики Казахстан смогли привести к стабилизации обстановки. Миротворческая операция показала, что ОДКБ имеет высокий потенциал, а совместные операции дали бесценный опыт тесного взаимодействия миротворческих контингентов государств.

Антитеррористическая операция завершилась в 14 регионах Казахстана. «Красный» уровень террористической опасности отменен во всех регионах, кроме Алма-Аты, Алматинской и Джамбульской областей.

Максим Кокунин