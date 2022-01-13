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В Казани устранили засор канализации на улице Хлебозаводской

12:34, 13.01.2022 1
В Казани устранили засор канализации на улице Хлебозаводской
Фото: соцсети

В Казани во дворе дома №5 по улице Хлебозаводской прорвало канализацию. Проблема оставалась нерешенной в течение нескольких дней, поэтому канализационные воды начали размывать дорогу, сообщили в соцсетях.

Пользователи рассказали, что на дороге образовалась яма, в которую провалились несколько автомобилей.

Заявка на засор канализации на этом месте поступила в аварийную службу МУП «Водоканал» вчера вечером. Сегодня сети обследовали и выявили засор, который устранили в 10.40. Он образовался из-за остатков хозяйственно-бытового мусора.

В Казани в этом году «Водоканал» организует реконструкцию 2 км аварийных участков канализационного коллектора на улицах Чистопольской, Амирхана и проспекте Ямашева. В прошлом году в третьем северном коллекторе произошло 25 разрушений свода, из-за которых образовались провалы. Масштабные восстановительные работы начались еще в октябре.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:48
    Логично предположить, что Хлебозаводской хлебозаводы и пекарни засоряют канализацию отходами при производстве хлебобулочных изделий. Иначе не назвали бы так алогично улицу.
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