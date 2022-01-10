В этом году в Казани реконструируют участки третьего северного коллектора

В Казани в этом году МУП «Водоканал» организует реконструкцию 2 км аварийных участков канализационного коллектора на улицах Чистопольской, Амирхана и проспекте Ямашева. Об этом сообщили в мэрии города.

Отмечается, что в прошлом году в третьем северном коллекторе произошло 25 разрушений свода, из-за которых образовались провалы. Масштабные восстановительные работы начались еще в октябре.

Фото: kzn.ru

Так, в настоящий момент уже ликвидированы девять провалов по проспекту Ямашева и улице Амирхана. Продолжаются восстановительные работы на четырех провалах по улице Чистопольской. Они должны завершиться в январе.

В декабре жительница Казани пожаловалась на проблемы с канализацией у дома №69 по проспекту Ямашева в Ново-Савиновском районе.



Диана Жиленкова