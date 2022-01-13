Размер страховой пенсии по старости после индексации в 2022 году составит 18 984 рубля — это мало или много?

В России средний размер пенсии неработающих пенсионеров после индексации на 8,6% в 2022 году составит 18 984 рубля. Сообщил об этом глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Накануне президент России Владимир Путин поручил Кабмину проиндексировать страховые пенсии на 8,6%. Ранее предусматривалась индексация на уровне 5,9%. Котяков рассказал, что выплата пенсий в повышенном размере и доплата за первые месяцы года будут обеспечены после принятия соответствующих поправок в ближайшее время.

Повышение пенсий затронет 30,8 млн россиян. Также отмечается, что в среднем размер страховой пенсии по старости в 2023 году составит 20 047 рублей, в 2024 году — 21 150 рублей.

Фото: Дмитрий Резнов

18 984 рубля — это:

$254,7, или €224,2, — по курсу ЦБ на сегодня.

— по курсу ЦБ на сегодня. На 2 195 рублей больше , чем средний размер страховой пенсии в России в настоящее время — по данным Счетной палаты, он составляет 16 789 рублей.

, чем средний размер страховой пенсии в России в настоящее время — по данным Счетной палаты, он составляет 16 789 рублей. Примерно в 6,5 раза меньше средней пенсии в США — в 2022 году там пенсионеры получают в месяц $1 657, или 123,4 тысячи рублей по сегодняшнему курсу ЦБ.

средней пенсии в США — в 2022 году там пенсионеры получают в месяц $1 657, или 123,4 тысячи рублей по сегодняшнему курсу ЦБ. В 3,7 раза меньше среднего размера пенсии в Германии в связи с наступлением пенсионного возраста — она составляет около €835, или 70,7 тысячи рублей.

среднего размера пенсии в Германии в связи с наступлением пенсионного возраста — она составляет около €835, или 70,7 тысячи рублей. На 5 094 рубля выше , чем минимальный размер оплаты труда в России с 2022 года — он равен 13 890 рублям.

, чем минимальный размер оплаты труда в России с 2022 года — он равен 13 890 рублям. На 35 703 рубля меньше средней зарплаты в России — по последним данным Росстата, она составляет 54 687 рублей.

средней зарплаты в России — по последним данным Росстата, она составляет 54 687 рублей. И на 25 016 рублей меньше средней зарплаты в Татарстане — по итогам 2021 года заработок татарстанцев в среднем составил около 44 тысяч рублей, заявил президент республики Рустам Минниханов на своей пресс-конференции.

средней зарплаты в Татарстане — по итогам 2021 года заработок татарстанцев в среднем составил около 44 тысяч рублей, заявил президент республики Рустам Минниханов на своей пресс-конференции. В 2,2 раза меньше суммы, которую россияне назвали достойной для пенсии, — согласно опросу, таковой считается 43 тысячи в месяц.



суммы, которую россияне назвали достойной для пенсии, — согласно опросу, таковой считается 43 тысячи в месяц. В 66,8 раза меньше пенсии бывшего немецкого канцлера Ангелы Меркель — как стало недавно известно, она будет получать около €15 тысяч в месяц, или 1,27 млн рублей в пересчете по курсу ЦБ.

пенсии бывшего немецкого канцлера Ангелы Меркель — как стало недавно известно, она будет получать около €15 тысяч в месяц, или 1,27 млн рублей в пересчете по курсу ЦБ. На 9 016 рублей меньше пенсии после индексации на Колыме — по словам министра труда и социальной политики Магаданской области Сергея Кучеренко, это будет 28 тысяч рублей.

пенсии после индексации на Колыме — по словам министра труда и социальной политики Магаданской области Сергея Кучеренко, это будет 28 тысяч рублей. Практически такую сумму , порядка 18,5 тысячи рублей, собирались потратить россияне на празднование Нового года в этот раз.

, порядка 18,5 тысячи рублей, собирались потратить россияне на празднование Нового года в этот раз. На 8 102 рубля больше прожиточного минимума российских пенсионеров на 2022 год — 10 882 рубля. На основе него выплачивается минимальная пенсия.

прожиточного минимума российских пенсионеров на 2022 год — 10 882 рубля. На основе него выплачивается минимальная пенсия. И на 10 209 рублей больше прожиточного минимума пенсионера в Татарстане — 8 775 рублей.

Дарья Акимова