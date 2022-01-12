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В России подтвердились 17 946 новых случаев коронавируса

11:05, 12.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России подтвердились 17 946 новых случаев коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявлено 17 946 новых случаев коронавируса, выздоровели 26 346 человек, сообщили в федеральном оперштабе.

Таким образом, число зараженных выросло до 10 702 150 человек, а выздоровевших — до 9 758 364 человек.

Зафиксировано 745 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 318 432 человека.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в России выявили 17 525 новых случаев заражения.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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