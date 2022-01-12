В России подтвердились 17 946 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 17 946 новых случаев коронавируса, выздоровели 26 346 человек, сообщили в федеральном оперштабе.
Таким образом, число зараженных выросло до 10 702 150 человек, а выздоровевших — до 9 758 364 человек.
Зафиксировано 745 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 318 432 человека.
Вчера в России выявили 17 525 новых случаев заражения.
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