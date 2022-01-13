С улиц Казани за сутки вывезли более 14 тысяч тонн снега

С казанских улиц за сутки вывезли более 14,2 тысячи тонн снега. Сегодня днем на уборку вышли 523 дорожных рабочих и 371 единица специальной техники, сообщает мэрия города.



За сутки на дорогах столицы РТ использовали 300 тонн реагента и 637 тонн песко-соляной смеси, а с начала зимы — более 41 тысячи тонн противогололедных материалов.

Вывоз снега осуществляется с участков улиц: Авангардная, Айвазовского, Айдарова, Айдинова, Амирхана, Бассейная, Батурина, Баумана, Беломорская, Большая Красная, Вишневского, Воровского, Голубятникова, Горького, Губкина, Девятаева, Зорге, Ирек, Карбышева, Кремлевская, Кулагина, Мавлютова, Карла Маркса, Меховщиков, Миславского, Туфана Минуллина, Муштари, Назарбаева, Некрасова, Несмелова, Павлова, Павлюхина, Парина, Петербургская, Саид-Галеева, Салимжанова, Татарстан, Театральная, Файзи, Фатхуллина, Фукса, Фучика, Чебоксарская, Чернышевского, Чехова, Чистопольская, Чуйкова, а также с проспекта Победы, Оренбургского тракта, Фермского шоссе и других участков улиц.

Собранный с улиц снег вывозится на стационарные снегоплавильные пункты. Всего их в городе семь. Суммарно в них способны принять около 15,6 тысячи куб. м снега в сутки, или 7 тысяч тонн. Сперва снег плавят с помощью тепло канализационных стоков температурой до +8°С, после чего расплавленный снег по сетям канализации утекает на очистные сооружения.

Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов (архив)

Сегодняшней ночью на уборку улиц от снега вышли 365 единиц специальной техники и 53 дорожных рабочих.

Маргарита Головатенко