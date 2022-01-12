Ночью на уборку казанских улиц выйдут 365 единиц техники

В Казани ночью на уборку улиц от снега выйдут 365 единиц специальной техники и 53 дорожных рабочих. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Снег будут вывозить со следующих участков дорог: Адоратского, Амирхана, Арбузова, Баумана, Воровского, Даурская, Татарстан, Техническая, Чистопольская, Чуйкова, Щапова, а также с моста Миллениум, 3-й и 4-й транспортных дамб, Ярмарочной площади, проспекта Ямашева и Мамадышского тракта.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Дорожные службы напомнили казанцам, что не стоит парковать автомобили вдоль проезжей части, так как они могут помешать работе спецтехники.

Вчера власти города сообщили, что во время обильного снегопада готовы задействовать до тысячи единиц спецтехники.

Татьяна Леухина