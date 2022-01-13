Mysl Polska: США хотят сорвать переговоры с Россией для провоцирования войны на Украине

Переговоры России с США завершатся провалом — из-за стремления США и НАТО к эскалации конфликта. Такую точку зрения выразил Адам Смех в колонке для польской газеты Myśl Polska.

Автор убежден, что США не хотят ядерной войны, но намерены развязать конфликт на Украине и втянуть в него Россию. По его словам, США и НАТО разработали «дьявольский план», в результате которого народы, имеющие одни корни, будут воевать друг с другом, а армии других стран не примут в этом участия.

В США группа из 25 членов Демократической партии представила в Конгресс законопроект о новых санкциях против России. Ограничительные меры могут вступить в силу в случае обострения ситуации на Украине.

Максим Кокунин