Исследование: для 41% жителей Татарстана 2021 год был хуже 2020

41% жителей Татарстана считают, что 2021 год прошел для них хуже 2020-го. Таковы данные опроса, проведенного службой исследований портала hh.ru.

33% респондентов посчитали, что 2021 год был лучше предыдущего, 21% не заметили особой разницы, 5% затруднились с ответом. Позитивнее чаще отвечали опрошенные в возрасте 18—24 лет, таких было 36%, негативную оценку году давали 48% людей 45—54 лет и 46% старше 55 лет.

Благоприятным чаще 2021 год оказывался для юристов, банковских работников, представителей сферы искусства и медиа — 41%, 35% и 31% соответственно. Работники транспортной сферы чаще называли прошедший год как худший в сравнении с предыдущим.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно другому исследованию, в 2021 году жители Казани чаще всего искали работу менеджеров и администраторов.

Дарья Акимова