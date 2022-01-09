В 2021 году казанцы искали вакансии менеджеров и шаурмистов

Фото: Максим Платонов (архив)

В 2021 году жители Казани, как и большинство россиян, чаще всего искали работу менеджера и администратора. Медианная зарплата для таких специалистов в городе составила 40 и 31 тыс. рублей.

Среди самых нестандартных профессий, в поисках которых находились в прошлом году казанцы, — вакансия шаурмиста, выяснили аналитики «Авито. Работа» (исследование есть в распоряжении «Реального времени»).

Некоторые жители Астрахани хотели устроиться на работу сыроваром, барнаульцы искали вакансию пекаря чебуреков, иркутяне — пекаря армянского лаваша, ставропольцы и краснодарцы — пельменщицы. Рязанцы хотели получать зарплату за приготовление самсы, а жители Москвы — за изготовление пирожков.

Фото: Максим Платонов (архив)

По словам экспертов, в 2021-м в Казани работодатели стали чаще предлагать подработку. Количество вакансий с этим словом по сравнению с 2020-м стало больше на 572%.



Кроме того, казанские работодатели в прошлом году активнее искали продавцов. Количество вакансий на эту должность выросло на 158%. Спросом пользовались и курьеры (+124%).

В конце прошлого года исследование HeadHunter показало, что самыми дефицитными специалистами в Татарстане являются рабочие, медики, строители и разработчики.



Татьяна Демина