На ралли «Дакар» близится развязка 44-го сезона — видео

Ралли «Дакар» завершится 14 января. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Сегодня экипаж российского гонщика «КАМАЗ-мастера» Дмитрия Сотникова победил на десятом этапе ралли-рейда «Дакар». Команды «КАМАЗ-мастера» вошли в тройку лидеров. Второе место — у Эдуарда Николаева. Его экипаж пришел к финишу с отставанием в 1 минуту 27 секунд. Третьим стал Андрей Каргинов (+1.49).



Ранее гонщик из Голландии Маурик ван ден Хёвель из команды International, сошедший с дистанции после седьмого этапа ралли-марафона «Дакар», эмоционально высказался об успехе российской команды «КАМАЗ-мастер». «Их просто невозможно победить, это несправедливо», — сказал он, предположив, что в грузовиках есть оборудование, помогающие проходить дистанции.

