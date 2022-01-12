«КАМАЗ-мастер» занял первые три места на десятом этапе ралли-рейда «Дакар»

Экипаж российского гонщика «КАМАЗ-мастера» Дмитрия Сотникова победил на десятом этапе ралли-рейда «Дакар». Команды «КАМАЗ-мастера» вошли в тройку лидеров.

Фото: kamazmaster.ru

Экипаж Сотникова преодолел участок за 3 часа 14 минут 15 секунд. Второе место — у Эдуарда Николаева. Команда пришла с отставанием в 1 минуту 27 секунд. Третьим пришел Андрей Каргинов (+1.49). Еще один пилот «КАМАЗ-мастера», Антон Шибалов, пришел пятым (+3.09), передает «РИА Новости».

Вчера экипаж Николаева из команды «КАМАЗ-мастер» победил на девятом этапе ралли. Вторым был экипаж «КАМАЗ-мастера» под управлением Сотникова.



Татьяна Леухина