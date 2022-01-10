Голландский гонщик о «КАМАЗ-мастере» на «Дакаре»: «Их просто невозможно победить, это несправедливо»

Гонщик из Голландии Маурик ван ден Хёвель из команды International, сошедший с дистанции после седьмого этапа ралли-марафона «Дакар», прокомментировал успех российской команды «КАМАЗ-мастер». «Их просто невозможно победить, это несправедливо», — заявил он.

Голландский гонщик заподозрил, что в грузовиках пилотов «КАМАЗ-мастера» есть оборудование, с помощью которого те получают дополнительную информацию по путевым точкам спецучастка.

— Русские нас обманывают, — считает Хёвель.

Однако в «КАМАЗ-мастере» предположение гонщика опровергли, пишет «РИА Новости».

Пресс-атташе российской команды Эрик Хайруллин заявил, что успех «КАМАЗ-мастера» объясняется «самыми быстрыми грузовиками». Пилоты команды были бы даже рады более сильным конкурентам, уверяет он.

— Нет никакой возможности получить больше информации по спецучасткам, — ответил Хайруллин голландскому гонщику на подозрения в жульничестве.



Сегодня по итогам восьмого этапа «Дакара» в зачете грузовиков первыми к финишу пришли сразу четыре экипажа «КАМАЗ-мастер». Победил Дмитрий Сотников. Вторым стал экипаж Андрея Каргинова, третьим — Эдуарда Николаева, четвертым — Антона Шибалова.

Татьяна Демина