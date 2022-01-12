В МИДе заявили, что расширение НАТО несет неприемлемые для России риски
Процесс расширения НАТО несет в себе неприемлемые риски. Москва будет им противостоять, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.
По его словам, Россия честно, прямо и «без политкорректных формул» указала альянсу на переговорах на возможные последствия для европейской безопасности в случае дальнейшего ухудшения ситуации. Он подчеркнул, российская сторона выступает за то, чтобы диалог с НАТО велся на уровне и дипломатов, и военных.
Россия готова к диалогу с НАТО по ударным вооружениям. Также РФ рассчитывает получить ответные предложения альянса по безопасности или хотя бы разъяснения, почему российские доводы не принимаются, пишет ТАСС.
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