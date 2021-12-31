Минтруд Татарстана: С января все республиканские соцвыплаты проиндексируют на 4 %

С января 2022 года в Татарстане все республиканские выплаты социального характера проиндексируют на 4 %. Это затронет порядка 600 тысяч человек.

Так, повысилась стоимость одного дня пребывания пенсионеров и работников бюджетной сферы (учителей, врачей, социальных работников) в санаториях. Сейчас она составляет 1 247,7 рублей, а в 2022 году с учетом индексации составит 1 297,6 рублей.

Увеличится размер дополнительной ежемесячной выплаты, установленной в Татарстане для детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, нуждающихся в постоянном постороннем уходе. Сейчас он определяется в виде разницы между 8 941 рублей и среднедушевым доходом семьи. В 2022 году дети инвалиды получат выплату, которая будет осуществляться в размере, равном разнице между прожиточным минимумом ребенка (10 756 рублей) и среднедушевым доходом семьи. Таким образом, размер выплаты в среднем вырастет на 1 815 рублей.

