В аэропорту «Бегишево» открыли продажу билетов в Екатеринбург

Авиакомпания Red Wings открыла продажу билетов из международного аэропорта «Бегишево» в Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского аэропорта.

Рейсы будут выполняться с 28 марта по 28 октября по понедельникам и пятницам. Стоимость билета — от 1 665 рублей в одну сторону.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С 15 января перевозчик запускает рейсы в Новый Уренгой и продолжит выполнение регулярных рейсов в Сургут.

В июне из аэропорта «Бегишево» открылись рейсы в Египет.

Татьяна Леухина