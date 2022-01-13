В аэропорту «Бегишево» открыли продажу билетов в Екатеринбург
Авиакомпания Red Wings открыла продажу билетов из международного аэропорта «Бегишево» в Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского аэропорта.
Рейсы будут выполняться с 28 марта по 28 октября по понедельникам и пятницам. Стоимость билета — от 1 665 рублей в одну сторону.
С 15 января перевозчик запускает рейсы в Новый Уренгой и продолжит выполнение регулярных рейсов в Сургут.
В июне из аэропорта «Бегишево» открылись рейсы в Египет.
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