Смолов перешел из «Локомотива» в «Динамо»

Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов покинул «Локомотив». Он будет играть за «Динамо».

За «Локомотив» Смолов выступал с августа 2018 года. В составе команды он провел 95 матчей и забил 29 голов.

Кроме того, играя за «Локомотив», Смолов два раза выигрывал Кубок России, взял Суперкубок, а также серебряные и бронзовые медали чемпионата России, напомнили в пресс-службе футбольного клуба.

До перехода в «Локомотив» Смолов с 2015 года играл за «Краснодар», куда перешел из «Динамо». За «быков» нападающий провел в общей сложности 101 официальный матч, забил 64 гола и отдал 21 результативную передачу.



Татьяна Демина