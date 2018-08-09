Федор Смолов стал игроком «Локомотива»

Нападающий Федор Смолов, права на которого до сегодняшнего дня принадлежали «Краснодару», продолжит карьеру в «Локомотиве». Об этом сообщается на официальной странице «железнодорожников» в «Твиттере».

Ранее появилась информация, что «Локомотив» заплатит за 28-летнего футболиста около 9 млн евро. Зарплата Смолова в московском клубе составит 3,1 млн евро в год.

Федор Смолов играл за «Краснодар» с 2015 года, куда перешел из «Динамо». За «быков» нападающий провел в общей сложности 101 официальный матч, забил 64 гола и отдал 21 результативную передачу.



Ранее Смолов также выступал за «Анжи», «Урал» и «Фейеноорд».

