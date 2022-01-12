Татарстанцам в 2021 году оказали платных услуг на 269,3 млрд рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В январе — ноябре 2021 года жителям Татарстана оказали платных услуг на 269,3 млрд рублей, из них бытовых услуг на 38,6 млрд рублей, согласно данным Татарстанстата.



ИФО к январю — ноябрю 2020-го по всему объему услуг составил 109,2%, по бытовым услугам — 110,9%.

В Татарстане оборот розничной торговли за январь — ноябрь 2021 года составил 973 млрд рублей. Это на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Маргарита Головатенко