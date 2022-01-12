В Татарстане за 11 месяцев 2021 года оборот розничной торговли превысил 970 млрд рублей

В Татарстане оборот розничной торговли за январь — ноябрь 2021 года составил 973 млрд рублей. Это на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Такие данные приводит Татарстанстат.

Согласно докладу о социально-экономическом положении республики, оборот розничной торговли на душу населения в данный период составил 249,6 тысячи рублей. Оборот общественного питания составил 41,9 млрд рублей, что на 19,2% выше, чем за январь — ноябрь 2020 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Прошлым летом сообщалось, что в РТ оборот розничной торговли в первом полугодии 2021 года составил 510,4 млрд рублей. По сравнению с январем — июнем 2020 года он вырос на 10,3%.

Диана Жиленкова