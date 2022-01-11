Путин назначил Александра Золотова послом в Тунисе

Президент России Владимир Путин назначил Александра Золотова послом России в Тунисе, освободив от этой должности Сергея Николаева. Документы опубликованы на интернет-портале правовой информации.

Золотов с 2011 по 2017 годы возглавлял российскую дипмиссию в Алжире. В последнее время занимал должность заместителя директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ. Владеет арабским, английским и французским языками.

В конце ноября Путин освободил от занимаемой должности посла России в Йемене Владимира Дедушкина. В конце октября сообщалось о назначении нового посла России на Мальте. Им стал Андрей Лопухов.

