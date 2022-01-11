Новости общества

23:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин назначил Александра Золотова послом в Тунисе

22:59, 11.01.2022
Путин назначил Александра Золотова послом в Тунисе
Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин назначил Александра Золотова послом России в Тунисе, освободив от этой должности Сергея Николаева. Документы опубликованы на интернет-портале правовой информации.

Золотов с 2011 по 2017 годы возглавлял российскую дипмиссию в Алжире. В последнее время занимал должность заместителя директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ. Владеет арабским, английским и французским языками.

В конце ноября Путин освободил от занимаемой должности посла России в Йемене Владимира Дедушкина. В конце октября сообщалось о назначении нового посла России на Мальте. Им стал Андрей Лопухов.

ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также