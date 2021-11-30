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Путин освободил от должности посла в Йемене Владимира Дедушкина

17:23, 30.11.2021
Путин освободил от должности посла в Йемене Владимира Дедушкина
Фото: МИД РФ

Посол России в Йемене Владимир Дедушкин освобожден от занимаемой должности указом президента РФ Владимира Путина. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Дипломат возглавлял российское представительство в Йемене с 2013 года. Дедушкин родился в 1953 году. На дипломатической службе находится с 1976 года. В 2011—2013 годах был главным советником Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России.

Фото: pixabay.com

В конце октября сообщалось о назначении нового посла России на Мальте. Им стал Андрей Лопухов. В середине октября бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская была назначена послом в африканском государстве Кабо-Верде.

Дарья Акимова
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