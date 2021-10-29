Назначен новый посол России на Мальте

Фото: МИД РФ

Президент России Владимир Путин назначил нового посла России на Мальте — Андрея Лопухова. Соответствующий указ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Лопухов сменил на этом посту Владимира Малыгина, занимавшего эту должность с декабря 2014 года. До этого новый посол в Республике Мальта был директором Департамента лингвистического обеспечения МИД. В 2006—2010 годах он занимал пост генерального консула России в Женеве. Лопухов закончил МГИМО, имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника I класса. Владеет английским и французским языками. В системе МИД находится с 1980 года.

Фото: pixabay.com

В середине октября указом президента РФ экс-депутат Наталья Поклонская была назначена послом в африканском государстве Кабо-Верде.



Дарья Акимова