Бастрыкин заявил, что две трети обвиняемых в нападениях на школы изучали контент об этом

Не менее двух третей обвиняемых в нападениях на учебные заведения активно изучали в сети контент, связанный с массовыми убийствами в школах. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Некоторые из них были администраторами соответствующих сообществ в сети Интернет. Сейчас опасение вызывает увеличение количества преступлений, совершенных подростками с использованием современных технологий.



Фото: sledcom.ru

За 11 месяцев 2021 года рост преступлений с использованием IT-технологий составил 7,1%. Всего зарегистрировано 494 126 преступлений, в том числе с использованием пластиковых карт — 154 473, сети Интернет — 335 979, средств мобильной связи — 201 339, передает пресс-служба Следственного комитета РФ.

В декабре обвиняемый в расстреле казанской гимназии №175 Ильназ Галявиев заявил, что готовил нападение самостоятельно. Также он признался, что выбрал это учебное заведение исключительно по причине того, что ранее учился в этой школе и знал внутреннее расположение коридоров и помещений. Также знал: там практически нет охраны и входная дверь открывается без какого-либо усилия.



Татьяна Леухина