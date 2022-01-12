В Казани готовы задействовать до тысячи единиц спецтехники на случай снегопада

В Казани ночью ожидается небольшой снег, в ближайшие сутки выпадет от 2 до 4 мм осадков. В уборке задействуют 58 дорожных рабочих и 373 единицы техники.

С начала января в Казани выпало 25 мм осадков — это 76% от месячной нормы. К концу недели активный циклон принесет в республику снег, метель и сильный ветер. При необходимости в городе могут привлечь дополнительные ресурсы для уборки дорог и вывоза снега. В случае объявления плана «Буран» задействуют до тысячи единиц спецтехники.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас на уборку улиц выходят 485 уборочных машин. Снег вывозят и утилизируют на семи снегоплавильных пунктах, которые оснащены 11 приемными камерами и работают круглосуточно. При объявлении плана «Буран» в городе организуют дополнительные места складирования снега, сообщается на сайте мэрии Казани.



Сегодня днем улицы города от снега чистили 485 дорожных рабочих и 378 единиц специальной техники.



Татьяна Леухина