Сегодня улицы Казани очищать от снега будут 485 рабочих и 378 единиц спецтехники

Фото: Дмитрий Резнов

На уборку казанских улиц от снега вышли 485 дорожных рабочих и 378 единиц специальной техники. В их число входят 55 комбинированных дорожных машин, 84 тракторные щетки, 112 самосвалов и др. Об этом рассказали в мэрии города.

Снег будут вывозить с разных точек города. Работы будут производиться на улицах Амирхана, Батурина, Восстания, Декабристов, Космонавтов, Кулахметова, Мавлютова,Челюскина, Чернышевского, на проспекте Ямашева, Мамадышском тракте и др.

Фото: realnoevremya.ru

Отмечается, что в общей сложности с начала зимнего сезона с улиц города вывезли свыше 311 тысяч тонн снега.

Минувшей ночью в Казани на уборку улиц от снега вышли 367 единиц техники и 57 дорожных рабочих.

Диана Жиленкова