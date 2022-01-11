Цены на продовольствие в мире выросли почти на 30% за 2021 год

Фото: Илья Репин (архив)

Мировые цены на продовольствие выросли за 2021 год на 28,1%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Рост цен оказался самым масштабным за последние годы и затронул все основные группы сельхозпродукции, а не только масло и зерно. Индекс в среднем по году составил 125,7 пункта, тогда как в конце декабря 2021 года он был равен 133,7 пункта, что на 0,9% меньше, чем в ноябре, однако на 23,1% выше, чем в декабре позапрошлого года.

За год выросли цены на злаковые культуры на 27,2%, что является рекордом с 2012 года. В частности, стоимость кукурузы и пшеницы повысилась на 44,1% и 31,3% соответственно. И связано это, помимо увеличения спроса, с ограничениями со стороны предложения. Только рис подешевел за год на 4%.

Кроме того, подорожали растительные масла и сахар. Стоимость масел увеличилась на 65,8%, что тоже рекорд, сахара — на 37,5%, что тоже стало максимумом с 2016 года.

Фото:pixabay.com

На днях министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров рассказал, что в республике сохраняются одни из наименьших розничных цен на продукты среди регионов ПФО.

Дарья Акимова