Зяббаров: в Татарстане сохраняются одни из наименьших розничных цен на продукты среди регионов ПФО

В Татарстане за 10 месяцев 2021 года рост производства пищевых продуктов составил 109,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом рассказал заместитель премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на совещании в Доме Правительства РТ.

Отмечается, что в республике поддерживаются одни из наименьших розничных цен среди регионов ПФО путем сохранения и увеличения объемов производства по отдельным категориям продуктов.

Фото: agro.tatarstan.ru

Министр сообщил, что в ушедшем году на территории региона функционировали 82 производителя картофеля и овощей с общей площадью почти 6 тысяч гектаров. По словам Зяббарова, в текущем году для стабилизации цен планируют расширить площади под эти культуры на 12%.

Вчера сообщалось, что в 2021 году в РТ на ярмарках продали продукцию на 1,9 млрд рублей.

Диана Жиленкова