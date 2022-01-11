Сегодня можно бесплатно посетить музеи Казанского Кремля

Сегодня в течение дня все желающие могут бесплатно посетить музеи, расположенные на территории Казанского кремля. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте музея-заповедника.

Попасть можно в Центр «Эрмитаж-Казань», Музей естественной истории Татарстана, Музей истории государственности татарского народа и РТ, Музей исламской культуры, Музей истории Благовещенского собора, Музей Пушечного двора и выставочный зал «Манеж».

Отмечается, что фондовые коллекции музея-заповедника составляют больше 10 тысяч предметов. Их основная часть представлена в постоянных экспозициях и на временных выставках.

За 2021 год Казанский кремль посетили 3 млн туристов. Трехмиллионный турист прибыл в него 27 декабря 2021 года.

Дарья Акимова