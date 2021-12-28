Казанский Кремль с начала года посетили три миллиона туристов
Вчера, 27 декабря, музей-заповедник «Казанский Кремль» посетили трехмиллионные туристы. Это были гости из Санкт-Петербурга.
Две девушки приехали в столицу Татарстана впервые. На территории музея-заповедника их встретили экскурсовод и специалисты нового визит-центра, который открылся на днях на территории Присутственных мест. Туристки получили подарки, передает пресс-служба музея-заповедника.
В Казанском Кремле заканчивается реконструкция здания Присутственных мест. У него отремонтированы фасады, восстановлены сохранившиеся чугунные лестницы во втором, третьем и четвертом подъездах, сохранены все своды Монье. Подробности — в фоторепортаже «Реального времени».
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