Джоковичу грозит год лишения свободы за указание ложных сведений при въезде в Австралию

В отношении лидера мирового рейтинга сербского теннисиста Новака Джоковича начато новое расследование, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Age.



Ранее у Джоковича возникли проблемы с австралийской визой, а теперь теннисиста уличили в предоставлении ложной информации при въезде в страну 6 января. В декларации Джокович указывал, что не посещал другие страны за 14 дней до визита в Австралию. Однако спортсмен в этот период летал из Сербии в Испанию. Спортсмен утверждает, что сам декларацию не заполнял, и это от его имени сделала местная федерация Tennis Australia.

Согласно местным законам, Джоковича могут привлечь к ответственности за предоставление ложной или вводящей в заблуждение информации. Максимальное наказание — 12 месяцев лишения свободы.

Джокович прибыл в Австралию для участия в Australian Open, который стартует 17 января в Мельбурне. Власти Австралии аннулировали его визу: спортсмен не привит от коронавируса и у него была виза, которую нельзя получить с медицинским отводом от вакцинации.

Позднее стало известно, что Федеральный окружной суд в Мельбурне отменил решение об аннулировании австралийской визы теннисиста. Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что участие Джоковича в Australian Open, несмотря на решение суда, под вопросом.

Маргарита Головатенко